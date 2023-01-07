Красивые и смелые: лучшие девуши-водители страны в календаре-2023

Участницами этого проекта стали те, кого по-настоящему можно назвать автомобильным экспертом.

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Новогодний календарь впервые выпустил сервис по проверке и подбору автомобилей с пробегом «Автокод».

Каждая из 12 участниц проекта «Леди Автокод» имеет огромный опыт, связанный с автомобилями, которому порой позавидуют и мужчины.

Это абсолютно разные сферы: автомаркетинг, дрифт, аэрография, автофото, механика, тюнинг и т.д.

Их уникальные истории покорили оргкомитет и позволили девушкам попасть на страницы глянцевого календаря.

Например, Екатерина Бирюлина из Томска (ноябрь) собственноручно собрала Toyota Mark II после аварии, а зимой профессионально дрифтует на «семерке». Другая участница, Ольга Косинова (октябрь), на своем Кадиллаке объехала всю Европу, а Екатерина Борисова (июль) — от Беларуси до Алтая.

Екатерина Гладышева (март), завоевавшая еще и приз зрительских симпатий, вместе с мужем участвует в спринтах и штурманских ралли, а Наталья Коледова (апрель) работает инструктором в мотошколе и выступает на соревнованиях по мотоджимхане. Маргарита Кириченко (май) занимается автомобильным стайлингом, ее машина получила титул чемпиона Крыма по стайлингу в 2020 году.

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Участие в съемке для календаря приняла популярная ведущая YouTube-канала «Лиса рулит» блогер Елена Лисовская (январь).

Также на страницах календаря вы увидите эксперта по автоаксессуарам Анастасию Голованову (декабрь), автофотографа Валерию Дмитриеву (август), гонщицу Анну Спевакину (июнь), специалиста по фото- и видеоконтенту Викторию Утемову (февраль) и мастера по МКП Светлану Деменеву (сентябрь).

январь-февраль