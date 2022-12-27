Не знаете, что подарить? Подарите эмоции от езды на премиальном электрокаре

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Материалы по теме 4 новые модели, которые потеснят «китайцев»: уже в продаже

По Москве можно прокатиться за рулем одного из премиальных электромобилей. Есть все модели Tesla, а также бренды Германии и США: Lucid Air, Audi RS GT e-tron, BMW iX, Mercedes EQS и другие.

Стоимость часовой поездки начинается от 3990 рублей.

Поездки на этих машинах можно дарить. Есть премиальные сертификаты, которыми можно воспользоваться в течение года как в Москве, так и в Дубае.

На некоторых машинах разгон до 100 км занимает две секунды. Только вот где гонять с такой скоростью в заснеженной Москве? Разве что лета дождаться.

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Источник: Новости Москвы

Фото: Unsplash