Не знаете, что подарить? Подарите эмоции от езды на премиальном электрокаре

По Москве можно прокатиться за рулем одного из премиальных электромобилей. Есть все модели Tesla, а также бренды Германии и США: Lucid Air, Audi RS GT e-tron, BMW iX, Mercedes EQS и другие.
Стоимость часовой поездки начинается от 3990 рублей.
Поездки на этих машинах можно дарить. Есть премиальные сертификаты, которыми можно воспользоваться в течение года как в Москве, так и в Дубае.
На некоторых машинах разгон до 100 км занимает две секунды. Только вот где гонять с такой скоростью в заснеженной Москве? Разве что лета дождаться.
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Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
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Источник: Новости Москвы
Фото: Unsplash