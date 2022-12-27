Общественный транспорт и парковки в Москве станут бесплатными — журнал За рулем

Общественный транспорт и парковки в Москве станут бесплатными

В новогоднюю ночь транспорт будет работать в особом режиме.

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Метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и наземный транспорт в новогоднюю ночь (с 20:00 31 декабря до 6:00 1 января) для пассажиров будут бесплатными.

Как сообщает пресс-служба мэра столицы, общественный транспорт, в том числе наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта, будут работать всю ночь.

В метро будет организована трансляция в прямом эфире новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина. А на эскалаторах и в наземном транспорте прозвучат поздравления, записанные голосами популярных артистов.

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Перекрытие участков дорог в новогоднюю ночь не планируется.

В праздничные дни с 1 по 8 января 2023 года парковка в зоне платного парковочного пространства будет бесплатной, кроме парковок закрытого типа со шлагбаумом.

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Источник: АГН «Москва»

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

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