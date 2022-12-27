Беспилотные КАМАЗы облегчат жизнь рабочих — журнал За рулем

Беспилотные КАМАЗы облегчат жизнь рабочих

Машины будут работать в тяжелых условиях вместо людей.

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Испытания КАМАЗов с системой автономного управления ведет Магнитогорский металлургический комбинат.

В данный момент идет тестирование на устойчивость беспилотника к зимним условиям.

Такие автомобили не устают, не ошибаются в любых условиях, вне зависимости от температур или видимости. В этом их главный плюс.

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«Беспилотники смогут работать в особенно тяжелых условиях, на рутинных маршрутах или в ночные смены. Думаю, что использование таких транспортных средств позволит перенаправить человеческие ресурсы на решение более безопасных и требующих более творческого подхода задач», — поделился директор ООО «Автотранспортное управление» (входит в ПАО «ММК») Виктор Шишкин.

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Источник: Верстов.Инфо

Фото: пресс-служба ММК

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