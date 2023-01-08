Супруги продали дом и две машины, чтобы сделать это!

На своем предыдущем кемпере на базе Iveco они покорили много тысяч километров непростых дорог. Но весь накопленный опыт подсказал им следующее: пора выводить свое увлечение на новый уровень.
Чтобы реализовать мечту, они продали свой дом и оба автомобиля, а также перешли на удаленную работу — так у них получилось построить новый сухопутный корабль и проводить в путешествиях на нем практически все время.
За основу был взят трехосный полноприводный Tatra Phoenix, который может добраться до самых потаенных мест планеты, а его хребтовая рама позволяет жилому модулю не деформироваться на неровностях. Кстати, о нем: автодом раздвижной по вертикальной оси: на стоянках он превращается в двухэтажный особняк. Также обращает на себя внимание выдвижная «парковка» на пару велосипедов и электробайк. Вот это жизнь!
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Источник: Все о грузовиках — Trucksplanet
Фото: World by our home