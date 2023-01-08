Ностальгический рейс: кадры с техникой СССР, от которых тепло на душе (видео)

Ленинград 1990-х, Комсомольск-на-Амуре 1970-х, послевоенный Киев... Что объединяло все эти города?

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Скажем так, много чего. Но есть то, что делало всех нас ближе именно через транспортные артерии, протянувшиеся сквозь города и десятилетия. Это техника, рожденная в СССР.

Очередная подборка фотографий и кинохроники, посвященная советским автобусам и грузовикам, позволит вам отчетливо вспомнить те времена, когда деревья были больше, машины — проще, а люди — добрее.

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Видео: Youtube / AUTO VIDEO

Фото: скриншот видео Youtube