Ностальгический рейс: кадры с техникой СССР, от которых тепло на душе (видео)

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Скажем так, много чего. Но есть то, что делало всех нас ближе именно через транспортные артерии, протянувшиеся сквозь города и десятилетия. Это техника, рожденная в СССР.
Очередная подборка фотографий и кинохроники, посвященная советским автобусам и грузовикам, позволит вам отчетливо вспомнить те времена, когда деревья были больше, машины — проще, а люди — добрее.
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Материалы по темеМы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!
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В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
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Видео: Youtube / AUTO VIDEO
Фото: скриншот видео Youtube