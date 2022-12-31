300 автомобилей столкнулись на одном мосту (видео) — журнал За рулем

300 автомобилей столкнулись на одном мосту (видео)

Причиной всему были погодные явления.

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В Китае сотни автомобилей разбились на одном из мостов, погиб один человек, десятки ранены. На видео показано огромное множество смятых машин, которые в отдельных случаях лежат друг на друге.

По оценкам дорожной полиции, в аварии участвовали 280–290 автомобилей. Люди выходили из транспортных средств, чтобы с обочин предупредить других автомобилистов о грозящей на мосту опасности.

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ДТП произошло из-за густого тумана, в котором водители просто не успели увидеть, что их ждет впереди. В 2018 году аналогичная авария случилась в провинции Хэнань, где девять человек погибли и еще 18 получили ранения.


Источник: New York Post

Фото: YouTube

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