300 автомобилей столкнулись на одном мосту (видео)

В Китае сотни автомобилей разбились на одном из мостов, погиб один человек, десятки ранены. На видео показано огромное множество смятых машин, которые в отдельных случаях лежат друг на друге.
По оценкам дорожной полиции, в аварии участвовали 280–290 автомобилей. Люди выходили из транспортных средств, чтобы с обочин предупредить других автомобилистов о грозящей на мосту опасности.
ДТП произошло из-за густого тумана, в котором водители просто не успели увидеть, что их ждет впереди. В 2018 году аналогичная авария случилась в провинции Хэнань, где девять человек погибли и еще 18 получили ранения.
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Источник: New York Post
Фото: YouTube
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