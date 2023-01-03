«Возвращение с дороги — не к добру»: в эту примету верит большинство автомобилистов — журнал За рулем

«Возвращение с дороги — не к добру»: в эту примету верит большинство автомобилистов

Бороться с этой плохой приметой люди научились давно.

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Из всех автомобильных примет эта — самая «срабатывающая».

По данным некоторых исследователей, незадолго до ДТП примерно 7–8 процентов водителей возвращались в точку отправления, забыв что-то на работе или дома.

Более того, половина из таких аварий происходит в сам момент возвращения. Психологически это объясняется спешкой и эмоциональным состоянием водителя, вызывающими нарушение ПДД, хотя и не только.

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Есть и методы «борьбы» с этой приметой — надо посмотреть на себя в зеркало или заглянуть под коврик или половик перед повторным выходом из дома. Считается, что когда человек уходит из дома, в зеркале остается часть самого человека. Двойник не бездушен, он по-своему беспокоится, чтобы все было в порядке.

И если человек вернулся вскоре после того, как ушел, да еще сильно озабоченный, двойник волнуется и передает негативную энергию «основному» лицу, которое отражается в нем не в лучшем виде. Поэтому перед уходом зеркало надо обязательно «успокоить»: посмотреться в него, улыбнуться, подмигнуть, поправить прическу. Только тогда двойник отпустит вас с легким сердцем.

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