Помог девочке! Автомобилист, с которого стоит взять пример

На одном из перекрестков Вытегры, а именно Советский проспект — улица Цюрупы, движение столь интенсивное, что перебраться на другую сторону проезжей части бывает очень непросто. Особенные сложности на этом опасном участке испытывают, судя по всему, старики и дети.
В кадрах опубликованного видео показана девочка, которая в замешательстве стоит на тротуаре и пытается сообразить, как перейти дорогу. Проезжавший мимо автомобилист заметил это — и не остался безучастным. Когда он помогает ей, видно, что ему самому ходьба дается не без сложностей — мужчина явно прихрамывает. Однако мужчина этот — настоящий! Достоин уважения.
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Источник: ВКонтакте / Дальнобойщики
Фото: скриншот видео Youtube