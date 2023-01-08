Дорожные приметы: вслух не говорят, но  верят — журнал За рулем

Дорожные приметы: вслух не говорят, но  верят

Вспомнили самые популярные.

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Можно смело утверждать, что почти все автомобилисты верят в те или иные приметы. Примет много, и каждая сулит немало последствий. Многие не признаются, что верят в приметы, и даже стесняются этого, но стоит ли испытывать судьбу и идти наперекор многовековой народной мудрости?

Почти свято выполняется и мужчинами и женщинами «обмывание» полученного водительского удостоверения и покупка автомобиля. В противном случае автомобиль может «обидеться» на вас за неуважительное к нему отношение, и тогда ждите от него бесконечных поломок, как правило, в самый неподходящий момент.

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Многие автолюбители уверены, что машины отличаются по половому признаку, разговаривают с ними, как с людьми, дают им имена.

Приводим список самых распространенных примет:

  • Купив авто, прежде всего надо бросить в салон монетку, чтобы не разориться в автомастерских.
  • Если же новоприобретенный автомобиль сразу после покупки ломается или попадает в аварию, от него рекомендуется как можно быстрее избавиться — его эксплуатация обернется для владельца сплошным мучением.
  • Плохая примета — ставить запчасти с битого автомобиля.
  • Нельзя класть ключи от машины на стол — она заводиться не будет.
  • Если птичка «пометила» вашу машину, надо радоваться, даже если вы ее только что помыли: это к удаче.
  • Нельзя обсуждать планы по продаже машины в ее салоне — она может «обидеться» и «отомстить».
  • Нельзя мочиться на колесо своего автомобиля.
  • Нельзя плохо отзываться о своем автомобиле.

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