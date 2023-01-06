Женщина учится вождению. Инструктор — профи! (видео) — журнал За рулем

Женщина учится вождению. Инструктор — профи! (видео)

Если вы хотите увидеть человека с поистине стальными нервами, обязательно посмотрите этот ролик.

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Каждый из нас когда-то учился водить (а кто-то занят этим прямо сейчас), и все мы помним, насколько это непросто. Мы ошибались, глушили двигатель, создавали аварийные ситуации...

Очень важно, чтобы в эти минуты рядом оказался опытный человек, который «молча поправит все» — ну, может быть, не совсем молча.

На протяжении пяти минут нас ждет напряженнейшая поездка по городу, каждый метр которой таит новые неожиданности. Но что бы ни происходило, этот инструктор остается спокоен, вежлив и точен в движениях. С таким парнем на правом сиденье она точно научится!

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Мужчина уже стал героем соцсетей — видео разошлось весьма широко. Здорово, что в наши дни остаются такие примеры для подражания.

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Видео: ВКонтакте / Дальнобойщики

Фото: криншот видео VK


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