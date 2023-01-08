3 лучших кроссовера для поездок по заснеженным трассам — журнал За рулем

3 лучших кроссовера для поездок по заснеженным трассам

Эксперты не только назвали модели, но и дали советы, на что обратить внимание при выборе таких машин.

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Три лучших автомобиля для поездок по заснеженным дорогам страны назвали эксперты СберАвто, сервиса для покупки и продажи авто онлайн.

Модели были оценены пользователями сервиса по проходимости, надежности и другим параметрам, которые важны для передвижения по трассам, покрытых снегом.

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Haval Dargo

(от 2 999 000 рублей)

3 лучших кроссовера для поездок по заснеженным трассам

Локализованная в Тульской области новинка впечатлила российских автолюбителей уровнем адаптации автомобиля к условиям эксплуатации в нашей стране. Производитель изменил настройки подвески, улучшил качество отделочных материалов. Отечественному автолюбителю Dargo может предложить обогревы зеркал, руля, всех кресел, ветрового стекла и форсунок стеклоомывателя. Клиренс кроссовера составляет 200 мм, что позволяет комфортно передвигаться по заснеженным участкам отечественных дорог.

Geely Atlas Pro

(от 2 208 990 рублей)

3 лучших кроссовера для поездок по заснеженным трассам

Еще один представитель китайского автопрома порадовал россиян наличием полезных «зимних» опций уже в базовых комплектациях: подогрев руля, а также передних и задних сидений, электрически регулируемые, складывающиеся, с автоматическим затемнением и обогревом боковые зеркала заднего вида. Владельцы Atlas Pro отмечают отличные ходовые качества, комфортабельность, сравнительно неплохую проходимость и маневренность модели. Благодаря полному приводу и продвинутой автоматике кроссовер не буксует в снегу и преодолевает снежные препятствия, чему также способствует дорожный просвет в 171 мм.

Chery Tiggo 8 Pro Max

(от 3 040 900 рублей)

3 лучших кроссовера для поездок по заснеженным трассам

Система полного привода реализована в модели за счет электромагнитной многодисковой муфты, причем в автомобиле предусмотрены шесть режимов движения по разным типам дорог и покрытиям, которые водитель может переключать самостоятельно. Клиренс кроссовера составляет 190 мм, что обеспечивает высокую проходимость по заснеженной трассе.

Три полезных совета по выбору авто для заснеженных трасс

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1. Делайте выбор в пользу авто с полным приводом — лучше, чтобы он был постоянным, а не подключаемым. Это позволит существенно снизить вероятность пробуксовки колес в самый неподходящий момент.

2. Присмотритесь к кроссоверам и внедорожникам с высоким дорожным просветом (от 150–160 мм). Его величина напрямую влияет на проходимость автомобиля.

3. Рассматривайте автомобили с бензиновым, а не дизельным двигателем. Хотя дизельные моторы могут быть мощнее, в холодную погоду они прогреваются дольше, а топливо имеет свойство замерзать в баке. Кроме того, авто с бензиновым мотором дешевле, а расходы на обслуживание — ниже.

Фото: Depositphotos

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3 лучших кроссовера для поездок по заснеженным трассам

Эксперты не только назвали модели, но и дали советы, на что обратить внимание при выборе таких машин.

3 лучших кроссовера для поездок по заснеженным трассам — фото 13812093 лучших кроссовера для поездок по заснеженным трассам — фото 13812083 лучших кроссовера для поездок по заснеженным трассам — фото 13812103 лучших кроссовера для поездок по заснеженным трассам
3 лучших кроссовера для поездок по заснеженным трассам

Эксперты не только назвали модели, но и дали советы, на что обратить внимание при выборе таких машин.

3 лучших кроссовера для поездок по заснеженным трассам — фото 13812103 лучших кроссовера для поездок по заснеженным трассам — фото 13812083 лучших кроссовера для поездок по заснеженным трассам — фото 13812093 лучших кроссовера для поездок по заснеженным трассам
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