Эксперт объяснил, какие водители пройдут медосмотр дистанционно

Речь идет не только о таксистах.

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Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, позволяющий проводить медицинские осмотры водителей на расстоянии. Автоэксперт Игорь Моржаретто объяснил, кого конкретно это коснется

По его словам, предрейсовые осмотры будут проходить те, кто работает в профессиональных перевозках. Именно их нужно осматривать днем и ночью, поэтому понадобился дистанционный прием у доктора.

«А если в транспортной компании нет штатного медика, с осмотром возникают сложности. Не секрет, что многие просто покупают пачку справок с печатями и заполняют их», — добавил Моржаретто.

Работодатели закупят аппаратуру, замеряющую пульс, давление, наличие паров алкоголя в организме.

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Источник: АиФ

Фото: Depositphotos