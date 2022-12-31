Член Общественной палаты Сабина Цветкова: более 200 000 москвичей ездят по МСД ежедневно

Московский скоростной диаметр (МСД) улучшает транспортную связь внутренних дорог Москвы.

Это существенно сокращает время поездок не только на личном автомобиле, но и для пассажиров наземного городского транспорта. Новая трасса, в первую очередь, для удобства москвичей и жителей области. Они могут добираться до работы и домой быстрее по бессветофорной скоростной магистрали без заторов, — рассказала председатель комиссии по транспорту Общественной палаты города Москвы Сабина Цветкова.

— Основной участок МСД уже показывает впечатляющие результаты: переход водителей на новую трассу разгрузил участки МКАД — там загрузка снизилась на 13%. Чтобы избежать перенасыщения транзитного потока на МСД, для гостей столицы изменились условия проезда с нового года, а для москвичей, жителей Зеленограда и Подмосковья он останется бесплатным, — рассказал собеседник.

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При этом, по ее словам, ввод платности для транзита защитит жителей Москвы и Московской области от дополнительного трафика. Также позволит использовать Московский скоростной диаметр именно как внутригородскую магистраль. Важно, что новые правила проезда для транзита не допустят чрезмерного скопления машин внутри МКАД. Цветкова добавила, что через Москву проходит много разных междугородних маршрутов. По инициативе Общественной палаты Москвы проезд по Московскому скоростному диаметру для таких автобусов остаётся бесплатным. Речь именно про официальные автобусные перевозки, которые следуют, например, из Екатеринбурга в Санкт-Петербург с остановкой в Москве, где им необходимо заправляться, высаживать или забирать пассажиров. Также она отметила, что на МСД будет действовать полный запрет на проезд грузовиков, кроме обслуживающих Москву и с пропусками на проезд — это сократит риск аварийности и загруженности на диаметре.

Цветкова пояснила, что транзитный транспорт осложняет движение в городе, создаёт больше шума и вредных выбросов.

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Фото: Алексей Филиппов/ТАСС