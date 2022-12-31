Когда выгоднее заказывать такси в новогодние праздники

С таким расчетом, чтобы прокатиться и не разориться.

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Агрегаторы такси поделились секретом, как дешевле передвигаться на такси в новогоднюю ночь — для этого стоит исключить поездки с 20:00 до 22:00 и с полуночи до 02:30. В эти периоды спрос на такси будет выше, а значит и цены поднимутся.

Наиболее удачное время — с 02:30 до 04:30. В эти часы спрос снижается, и стоимость поездки тоже.

А вот утром 1 января заказывать такси лучше с 08:00 до 11:00: в это время водители начинают выходить на линию, а большинство людей к этому моменту уже добираются до дома после празднований. После 11:00 многие едут навещать родственников и друзей, поэтому для более выгодных поездок лучше дождаться 15:00.

При этом желающих доехать на такси предупреждают, что пассажирам стоит быть готовыми к более длительному ожиданию авто в отдаленные районы, так как многие водители предпочитают провести праздники с семьей или уехать за город, и количество клиентов начинает сильно превышать число свободных машин.

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Источник: MSK1

Фото: Артем Геодакян/ТАСС