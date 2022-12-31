С Новым годом, друзья! — журнал За рулем

С Новым годом, друзья!

Пусть любая дорога будет легкой, на пути встречаются лишь хорошие люди, а светофор всегда будет зеленым!

С Новым годом, друзья!

Материалы по теме
Когда можно за руль после застолья

Прошедший 2022 год был тяжелым для всех. Даже очень тяжелым. А потому наступающий 2023-й просто обязан быть радостнее и дружелюбнее.

Желаем всем читателям здоровья, благополучия и удачи на дорогах.

Берегите себя и своих близких...

С Новым годом!

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Параллельный импорт работает: тестируем Ford Bronco
Saipa Shahin из Ирана — новый конкурент Гранты?
Почему я выбираю подержанную Весту, а не новую Гранту: 5 аргументов

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров412
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: