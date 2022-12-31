С Новым годом, друзья!

Материалы по темеКогда можно за руль после застолья
Прошедший 2022 год был тяжелым для всех. Даже очень тяжелым. А потому наступающий 2023-й просто обязан быть радостнее и дружелюбнее.
Желаем всем читателям здоровья, благополучия и удачи на дорогах.
Берегите себя и своих близких...
С Новым годом!
Материалы по темеМы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.