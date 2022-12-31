С Новым годом, друзья!

Пусть любая дорога будет легкой, на пути встречаются лишь хорошие люди, а светофор всегда будет зеленым!

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Прошедший 2022 год был тяжелым для всех. Даже очень тяжелым. А потому наступающий 2023-й просто обязан быть радостнее и дружелюбнее.

Желаем всем читателям здоровья, благополучия и удачи на дорогах.

Берегите себя и своих близких...

С Новым годом!