Telegram-канал «За рулем» отметил юбилей

Материалы по темеЧитатели рассказали, в каких соцсетях зависают за рулем
Аудитория социальных сетей «За рулем» продолжает расти. Вот и наш Telegram-канал перешагнул очередной рубеж количества подписчиков — 30 тысяч. Если вы еще не подписались, самое время это сделать.
Мы благодарны каждому читателю и надеемся, что вы находите наши материалы интересными.
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Кстати, «За рулем» есть и в других социальных сетях.
Выбирайте ту площадку, которая вам по душе и читайте (или смотрите) наши актуальные публикации, тратя на это минимум времени.
«За рулем» в социальных сетях
«За рулем» в мессенджерах
Фото: Depositphotos