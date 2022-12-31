Telegram-канал «За рулем» отметил юбилей

Нас уже больше 30 тысяч.

Материалы по теме Читатели рассказали, в каких соцсетях зависают за рулем

Аудитория социальных сетей «За рулем» продолжает расти. Вот и наш Telegram-канал перешагнул очередной рубеж количества подписчиков — 30 тысяч. Если вы еще не подписались, самое время это сделать.

Мы благодарны каждому читателю и надеемся, что вы находите наши материалы интересными.

Кстати, «За рулем» есть и в других социальных сетях.

Выбирайте ту площадку, которая вам по душе и читайте (или смотрите) наши актуальные публикации, тратя на это минимум времени.

«За рулем» в социальных сетях

«За рулем» в мессенджерах

Фото: Depositphotos