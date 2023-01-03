За какие нарушения водителей перестанут штрафовать

В Госдуме предложили перестать наказывать водителей рублем за часть нарушений, которые совершены в аномальных погодных условиях.
Речь идет о несоблюдении правил дорожной разметки и парковки. Депутат Госдумы Василий Власов направил на имя главы ГИБДД МВД России Михаила Черникова письмо с соответствующим предложением. По словам автора из-за постоянных снегопадов, которые терроризируют многие регионы этой зимой, автовладельцы массово и зачастую вынуждено нарушают правила парковки и разметки.
Власов предложил объявить «зимнюю амнистию», чтобы освободить водителей от штрафов в непогоду. В МВД вопрос изучают, но комментировать его пока посчитали преждевременным. Сейчас автомобилисты вынуждены платить за упомянутые нарушения от 500 до 5000 рублей.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм.
Источник: ТАСС
Фото: depositphotos.com
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.