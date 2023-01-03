За какие нарушения водителей перестанут штрафовать — журнал За рулем

За какие нарушения водителей перестанут штрафовать

Такую инициативу изучают в МВД.

В Госдуме предложили перестать наказывать водителей рублем за часть нарушений, которые совершены в аномальных погодных условиях.

Речь идет о несоблюдении правил дорожной разметки и парковки. Депутат Госдумы Василий Власов направил на имя главы ГИБДД МВД России Михаила Черникова письмо с соответствующим предложением. По словам автора из-за постоянных снегопадов, которые терроризируют многие регионы этой зимой, автовладельцы массово и зачастую вынуждено нарушают правила парковки и разметки.

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Власов предложил объявить «зимнюю амнистию», чтобы освободить водителей от штрафов в непогоду. В МВД вопрос изучают, но комментировать его пока посчитали преждевременным. Сейчас автомобилисты вынуждены платить за упомянутые нарушения от 500 до 5000 рублей.

Источник: ТАСС

Фото: depositphotos.com

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