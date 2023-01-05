Хитрость, что краска автомобиля сохранится дольше — журнал За рулем

Хитрость, что краска автомобиля сохранится дольше

Это касается машин с дефектами покрытия или некачественной окраской.

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Моечные аппараты высокого давления могут нанести вред лакокрасочному покрытию автомобиля, если неправильно ими пользоваться, сказал автоэксперт Ян Хайцеэр.

По его словам, пользоваться таким оборудованием нужно осторожно. Если действовать грубо, краска потускнеет, и придется ее восстанавливать или перекрашивать машину вовсе.

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«Для того, чтобы мойкой высокого давления не повредить краску на машине, необходимо распылять воду под углом 25–45 градусов с расстояния не менее 30 сантиметров», — объяснил Хайцеэр.

Под давлением краска расщепляется на слои, говорит специалист. Обычно это случается, когда машина плохо покрашена или у ее поверхности есть повреждения. Прежде чем мыть, нужно устранить эти дефекты. Также к помутнению покрытия может привести шампунь, которым предварительно поливают кузов автомобиля. Это моющее средство содержит щелочь для удаления масляных пятен.

Источник: Газета.ру

Фото: YouTube

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