Эти две марки в Москве угоняют чаще других

В рейтинге самых популярных для угона автомобилей лидирует Hyundai. В первую десятку самых угоняемых в России автомобилей входят сразу шесть моделей бренда.
Чаще всего воровали Hyundai Santa Fe, в 18% случаев. Затем идут Hyundai Creta (9%), Palisade (7%), Sonata (7%), Tucson (7%), Solaris (4%).
На втором месте по популярности у угонщиков марка Kia: больше всего рискуют лишиться своей машины владельцы кроссовера Sportage (7%), за ним следует Rio (4%) и Sorento (4%).
В итоге 9 из 10 самых угоняемых машин заняли корейские автомобили. Десятым оказался японский кроссовер Mitsubishi Outlander (4%).
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Источник: МК
Фото: Depositphotos
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