Плачевная попытка съехать с холма после ледяного дождя (видео) — журнал За рулем

Плачевная попытка съехать с холма после ледяного дождя (видео)

Водители оказались полностью беспомощными перед стихией.

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В США в штате Вашингтон дорога покрылась черным льдом. В неловкую ситуацию попали те, кто попытался спуститься вниз по склону на своих машинах.

На видео видно, что водители джипа, хетчбэка и седана не справляются с управлением и врезаются в припаркованные автомобили.

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Внедорожник после столкновения скользит еще несколько десятков метров до полной остановки. Хетчбэк врезается в припаркованную легковушку, которая катится дальше вниз по улице. Седан также задевает один кроссовер на стоянке.

При этом по дороге вместе с несчастными водителями катятся вниз остатки рождественских елок.


Источник: New York Post

Фото: YouTube

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