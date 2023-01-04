Необычная техника освободила путь для снегоуборщиков (видео)

В Нью-Йорке после снежного шторма для расчистки улиц призвали необычную спецтехнику.
Погрузчик полицейского департамента Нью-Йорка справился с этой задачей. Он приподнимал заваленные снегом машины, и перемещал их в другое место.
Гусеничный монстр смог утащить и грузовики, и внедорожники, и микроавтобусы. В то же время комментаторы под видео засомневались в том, что такой способ эвакуации не навредит автомобилям.
«Это нехорошо для автомобиля. Было бы неудивительно увидеть повреждения на этих машинах, которые не предназначены для того, чтобы их так поднимали», — написал под видео один из комментаторов.
Не исключено, что у легковушки могут быть замяты пороги, повреждены пластиковые дефлекторы под днищем или даже топливопровод.
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Источник: Officer.com
Фото: YouTube
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