Необычная техника освободила путь для снегоуборщиков (видео)

На спасение утонувших в снеге автомобилей пустили полицейский погрузчик.

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В Нью-Йорке после снежного шторма для расчистки улиц призвали необычную спецтехнику.

Погрузчик полицейского департамента Нью-Йорка справился с этой задачей. Он приподнимал заваленные снегом машины, и перемещал их в другое место.

Гусеничный монстр смог утащить и грузовики, и внедорожники, и микроавтобусы. В то же время комментаторы под видео засомневались в том, что такой способ эвакуации не навредит автомобилям.

«Это нехорошо для автомобиля. Было бы неудивительно увидеть повреждения на этих машинах, которые не предназначены для того, чтобы их так поднимали», — написал под видео один из комментаторов.

Не исключено, что у легковушки могут быть замяты пороги, повреждены пластиковые дефлекторы под днищем или даже топливопровод.

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Источник: Officer.com

Фото: YouTube