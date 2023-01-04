Еле спасли: бабушка забыла поставить машину на ручник

Чтобы вытащить ее, потребовалась целая группа полицейских.

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70-летняя бабушка вышла из машины, забыв припарковать ее. В итоге автомобиль припарковался на хозяйке. Ее правая нога оказалась зажата между колесом и крылом кроссовера, а левая нога и вовсе под колесом.

Местный житель пытался вызволить оказавшуюся в беде с помощью домкрата, но у него ничего не получилось. Пришлось вызывать специалистов.

Пятеро полицейских, прибывшие на место, пытались сперва успокоить пострадавшую и убедить ее, что все будет хорошо. Один из офицеров признался, что ему никогда за шесть лет службы не приходилось видеть такое.

Сотрудники полиции приподняли внедорожник и осторожно вытащили женщину из-под тяжелой машины. Всех спасателей потом наградили. Бабушка пошла на поправку.

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Источник: 6abc Philadelphia

Фото: YouTube