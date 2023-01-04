Пьяный дебошир выкинул водителя из скорой и уехал — журнал За рулем

Пьяный дебошир выкинул водителя из скорой и уехал

Он прокатил медиков по встречной полосе.

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В Екатеринбурге разбуянившийся мужчина разбил девушке голову. Когда скорая помощь приехала спасать пострадавшую, «концерт» продолжился в духе компьютерной игры GTA.

Хулиган напал на водителя кареты скорой помощи, выбросил его с водительского сиденья и сам сел за руль.

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Он возил сидящих в скорой фельдшеров по Екатеринбургу по встречной полосе. Девушки умоляли его остановиться, но водитель угрожал в ответ. Медики вызвали полицию.

Пьяный бросил угнанный автомобиль и куда-то пошел, но полицейские его задержали. Неадеквата доставили в отделение полиции. На дебошира возбуждено уголовное дело по статье угон (ст. 166 УК РФ), он под стражей.

Источник: e1.ru

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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