Угонщик пикапа устроил дебош на заправке (видео)

В США полицейские заметили, что на заправочную станцию приехал предположительно краденный Ford-150. Офицеры зажали угонщика патрульными машинами спереди и сзади. Тут он и разбуянился.
Даже не вытащив пистолет из горловины бензобака, водитель сдал назад, ударив полицейскую машину.
Затем водитель попытался маневрировать на заправке, но в итоге был зажат окончательно. Угонщику ничего не оставалось, как выйти из машины и лечь на землю.
29-летнего мужчину обвинили в угоне, бегстве с места ДТП, наезде на офицера полиции и нарушениях ПДД. Угонщика освободили под залог (более двух миллионов рублей в пересчете на наши деньги).
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Источник: Officers.com
Фото: YouTube
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