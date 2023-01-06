Угонщик пикапа устроил дебош на заправке (видео) — журнал За рулем

Угонщик пикапа устроил дебош на заправке (видео)

Его быстро утихомирили.

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В США полицейские заметили, что на заправочную станцию приехал предположительно краденный Ford-150. Офицеры зажали угонщика патрульными машинами спереди и сзади. Тут он и разбуянился.

Даже не вытащив пистолет из горловины бензобака, водитель сдал назад, ударив полицейскую машину.

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Затем водитель попытался маневрировать на заправке, но в итоге был зажат окончательно. Угонщику ничего не оставалось, как выйти из машины и лечь на землю.

29-летнего мужчину обвинили в угоне, бегстве с места ДТП, наезде на офицера полиции и нарушениях ПДД. Угонщика освободили под залог (более двух миллионов рублей в пересчете на наши деньги).


Источник: Officers.com

Фото: YouTube

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