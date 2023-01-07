Эксперт раскрыл зимний вариант угона автомобиля

Зимой автомобили часто крадут, применяя электронный взлом сигнализации, рассказал специалист по противоугонной защите Андрей Кондрашов.
По словам эксперта, происходит это так: владелец открывает машину и запускает двигатель, а затем сметает с корпуса снег, но двери вдруг закрываются, потому что код сигнализации уже украден кодграббером.
«В момент, когда он (автовладелец) изначально снимает машину с охраны, код сигнализации перехватывают угонщики, которые находятся неподалеку, в радиусе 50 м», — пояснил эксперт.
Когда машина закрывается, водитель обычно идет домой за вторым ключем. Тут-то и появляются угонщики. Автомобиль нередко исчезает вместе с мобильным телефоном в салоне и документами. Кондрашов советует не оставлять заведенную машину без присмотра, если ее двери вдруг закрылись.
«Не все сигнализации подвержены такому взлому, ему не поддаются устройства, поддерживающие диалоговый код с индивидуальными ключами шифрования», — добавил специалист.
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Источник: Газета.ру
Фото: Depositphotos
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