Эксперт объяснил, что делать, если фары запотели

Вариантов может быть несколько.

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Запотевание фар опасно, потому что искажает светораспределение, а это мешает как водителю (снижается освещенность дороги), так и другим участникам движения — слепит. Специалист «За рулем» Алексей Ревин рассказал, что делать, если такое случилось с вашей машиной.

Когда фара в принципе исправна, опасаться нечего. Запотевание исчезнет так же быстро, как и появилось, потому что у автомобильной оптики есть система вентиляции: трубочка или сапуны с маленькими фильтрами.

Чтобы оптика не потела, следите за исправностью и чистотой сапунов. Обычно они заклеены цветным нетканым материалом для предотвращения попадания пыли внутрь корпуса.

Сапуны фонаря Chevrolet Сobalt заклеены синим материалом.

К запотеванию могут привести засорение фильтров или неправильная разборка/сборка фары. Если самостоятельно соединить стыки герметично не выходит, придется обращаться в сервис.

Также запотеванию может поспособствовать мойка моторного отсека под давлением, если струя воды сорвет «дыхательные колпачки». Тогда с фарой придется капитально повозиться или заменить ее вовсе.

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Фото: YouTube