Эксперт объяснил, что делать, если фары запотели — журнал За рулем

Эксперт объяснил, что делать, если фары запотели

Вариантов может быть несколько.

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Запотевание фар опасно, потому что искажает светораспределение, а это мешает как водителю (снижается освещенность дороги), так и другим участникам движения — слепит. Специалист «За рулем» Алексей Ревин рассказал, что делать, если такое случилось с вашей машиной.

Когда фара в принципе исправна, опасаться нечего. Запотевание исчезнет так же быстро, как и появилось, потому что у автомобильной оптики есть система вентиляции: трубочка или сапуны с маленькими фильтрами.

Чтобы оптика не потела, следите за исправностью и чистотой сапунов. Обычно они заклеены цветным нетканым материалом для предотвращения попадания пыли внутрь корпуса.

Эксперт объяснил, что делать, если фары запотелиСапуны фонаря Chevrolet Сobalt заклеены синим материалом.
Сапуны фонаря Chevrolet Сobalt заклеены синим материалом.

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К запотеванию могут привести засорение фильтров или неправильная разборка/сборка фары. Если самостоятельно соединить стыки герметично не выходит, придется обращаться в сервис.

Также запотеванию может поспособствовать мойка моторного отсека под давлением, если струя воды сорвет «дыхательные колпачки». Тогда с фарой придется капитально повозиться или заменить ее вовсе.

Фото: YouTube

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