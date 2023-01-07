Лед оказался сильнее ручника на парковке (видео)

Ураган Элиот нанес немало ущерба США, откуда продолжают приходить видео с последствиями. Водитель припарковал свою Теслу, похоже, не предвидев возможные последствия.
Поставив машину на обочине, мужчина беззаботно побрел к дому. Седан стоял на черном льду секунд 10, после чего пришел в движение.
Задние колеса машины не крутились, но это не помогло удержать ее от столкновения с полицейским внедорожником. Каким-то причудливым образом Теслу развернуло перед ударом, и она лишь немного коснулась стоявшего автомобиля.
Электрокар утащило вниз по улице, после чего послышался грохот и затряслись провода электропередачи. Сообщается, что никто не пострадал. В комментариях люди пишут, что во время парковки нужно направить колеса в сторону бордюра: тогда машина упрется в препятствие. Впрочем, едва ли это уберегло бы эту Теслу.
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Источник: El Pais
Фото: YouTube
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