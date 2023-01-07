Лед оказался сильнее ручника на парковке (видео) — журнал За рулем

Лед оказался сильнее ручника на парковке (видео)

В итоге автомобиль врезался в полицейскую машину.

Материалы по теме
Еле спасли: бабушка забыла поставить машину на ручник

Ураган Элиот нанес немало ущерба США, откуда продолжают приходить видео с последствиями. Водитель припарковал свою Теслу, похоже, не предвидев возможные последствия.

Поставив машину на обочине, мужчина беззаботно побрел к дому. Седан стоял на черном льду секунд 10, после чего пришел в движение.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДПочему инспекторы ГИБДД терпеть не могут эти 6 фраз водителя

Задние колеса машины не крутились, но это не помогло удержать ее от столкновения с полицейским внедорожником. Каким-то причудливым образом Теслу развернуло перед ударом, и она лишь немного коснулась стоявшего автомобиля.

Электрокар утащило вниз по улице, после чего послышался грохот и затряслись провода электропередачи. Сообщается, что никто не пострадал. В комментариях люди пишут, что во время парковки нужно направить колеса в сторону бордюра: тогда машина упрется в препятствие. Впрочем, едва ли это уберегло бы эту Теслу.


Источник: El Pais

Фото: YouTube

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023


Наше новое видео
Арго и Атлант — горячие новинки российской сборки
Мешает ли грязь или снег распознавать номера машин?
3 самых обсуждаемых поста в наших соцсетях в 2022-м

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров267
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: