Названа дата важных изменений в ПДД по электросамокатам

Поправки коснутся и других подобных аппаратов.

Материалы по теме Права заканчиваются в 2023 году — кому менять и кому не надо

Правила дорожного движения, которые распространяются на гироскутеры и электросамокаты, изменятся 1 марта 2023 года. Большое количество ДТП с участием этих средств передвижения вынудило реагировать. О чем конкретно идет речь?

Согласно Постановлению Правительства РФ, перечисленные устройства, а также электроскейтборды и моноколеса станут «средствами индивидуальной мобильности» (СИМ). Их ограничат в скорости и весе.

В эту категорию попадут устройства с максимальной скоростью до 25 км/ч, предельная масса которых не более 35 кг. Движение СИМ будет определяться специальными дорожными знаками, которые разрешают, запрещают или ограничивают использование средств индивидуальной мобильности.

«За рулем» можно читать и в Телеграм .

Источник: РИА «Новости»

Фото: Донат Сорокин/ТАСС