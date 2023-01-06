Названа дата важных изменений в ПДД по электросамокатам

Правила дорожного движения, которые распространяются на гироскутеры и электросамокаты, изменятся 1 марта 2023 года. Большое количество ДТП с участием этих средств передвижения вынудило реагировать. О чем конкретно идет речь?
Согласно Постановлению Правительства РФ, перечисленные устройства, а также электроскейтборды и моноколеса станут «средствами индивидуальной мобильности» (СИМ). Их ограничат в скорости и весе.
В эту категорию попадут устройства с максимальной скоростью до 25 км/ч, предельная масса которых не более 35 кг. Движение СИМ будет определяться специальными дорожными знаками, которые разрешают, запрещают или ограничивают использование средств индивидуальной мобильности.
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Источник: РИА «Новости»
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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