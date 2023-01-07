Нет времени на пробки: водитель действует жестко (видео) — журнал За рулем

Нет времени на пробки: водитель действует жестко (видео)

Он чуть не перевернулся, перепрыгивая с одной дороги на другую.

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В социальных сетях появилось видео рискованного объезда пробок водителем Kia.

Белый кроссовер забрался на бордюр, чтобы перебраться на другую дорогу, и фактически спрыгнул с поребрика вниз, чертя днищем о препятствие. Возможно, время, сэкономленное на объезде пробки, теперь полностью уйдет на автосервис.

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«На самом деле все закончилось лучше, чем я думал», «Все будет по-другому через четыре года, когда эти царапины проржавеют», «Что-то подсказывает мне, что этот парень не держит свои машины долго», — написали комментаторы под видео.

Но многих маневр впечатлил. Люди ожидали, что водитель как минимум разобьет задний бампер.

Источник: Reddit

Фото: Reddit

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