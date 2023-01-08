Эксперт рассказал, как предотвратить обледенение машины — журнал За рулем

Эксперт рассказал, как предотвратить обледенение машины

Он советует использовать специальные средства.

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При резких перепадах температуры и зимних осадках автомобиль может покрываться льдом.

О том, как подготовить машину к такой ситуации, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Так, чтобы пресечь образование наледи на окнах, можно нанести «антидождь» — химическое водоотталкивающее вещество, которое создает защитную пленку. Благодаря этой пленке на стекле будет скапливаться меньше влаги и машину будет легче очистить.

Эксперт рассказал, как предотвратить обледенение машины

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Когда автомобиль на стоянке, дворники лучше поднять, чтобы вода с них стекала. Стеклочистители, считает Шапарин, нужно обновлять раз в сезон.

Что касается примороженных дверей и обледенения замков, специалист посоветовал использовать силиконовую смазку: обработать ею резиновые поверхности дверей и замки.

Источник: Радио Спутник

Фото: YouTube

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