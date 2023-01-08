Эксперт рассказал, как предотвратить обледенение машины

При резких перепадах температуры и зимних осадках автомобиль может покрываться льдом.
О том, как подготовить машину к такой ситуации, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Так, чтобы пресечь образование наледи на окнах, можно нанести «антидождь» — химическое водоотталкивающее вещество, которое создает защитную пленку. Благодаря этой пленке на стекле будет скапливаться меньше влаги и машину будет легче очистить.
Когда автомобиль на стоянке, дворники лучше поднять, чтобы вода с них стекала. Стеклочистители, считает Шапарин, нужно обновлять раз в сезон.
Что касается примороженных дверей и обледенения замков, специалист посоветовал использовать силиконовую смазку: обработать ею резиновые поверхности дверей и замки.
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Источник: Радио Спутник
Фото: YouTube
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