Дерзкий вор снимает фары с Порше за 10 секунд (видео) — журнал За рулем

Дерзкий вор снимает фары с Порше за 10 секунд (видео)

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В Бразилии разошлось по социальным сетям видео, на котором вор останавливается возле Porsche Panamera на хэтчбеке Шевроле и в два счета лишает шикарную немецкую машину передней оптики.

Сначала он открепляет фары, а затем кладет их по очереди в багажник. После небольшой, но дерзкой операции Шевроле с прикрытым номером резко стартует в неизвестном направлении с богатым уловом.

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По данным испанских СМИ, одна такая фара стоит в Бразилии 23 тысячи реалов (302 тысячи рублей), то есть преступники одномоментно заработали более 600 тысяч рублей.


Источник: El Pais

Фото, видео: YouTube

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