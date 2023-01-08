Дерзкий вор снимает фары с Порше за 10 секунд (видео)

В Бразилии разошлось по социальным сетям видео, на котором вор останавливается возле Porsche Panamera на хэтчбеке Шевроле и в два счета лишает шикарную немецкую машину передней оптики.
Сначала он открепляет фары, а затем кладет их по очереди в багажник. После небольшой, но дерзкой операции Шевроле с прикрытым номером резко стартует в неизвестном направлении с богатым уловом.
По данным испанских СМИ, одна такая фара стоит в Бразилии 23 тысячи реалов (302 тысячи рублей), то есть преступники одномоментно заработали более 600 тысяч рублей.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм.
Источник: El Pais
Фото, видео: YouTube
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.