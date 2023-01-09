В Саратовской области готовят производство автомобилей — первые фото — журнал За рулем

В Саратовской области готовят производство автомобилей — первые фото

В наступившем году планируют собрать две тысячи машин. Ориентировочные цены уже известны.

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Первый электромобиль под новой маркой Alfarus планируют собрать в городе Энгельс Саратовской области уже в III квартале 2023 года. Об этом сообщил в Telegram губернатор области Роман Бусаргин.

Он уточнил, что ставка делается на максимальную локализацию производства в регионе: в будущем должна появиться возможность поставлять электронику, пластиковые и стекольные элементы, производящиеся на местных заводах.

Оригинальная модель, скрывающаяся за эмблемой Alfarus, — это FAW Bestine NAT. Отличительная черта модели — съемные аккумуляторы, делающие «перезарядку» быстрой. Паспортный запас хода — 420 км. Правая задняя дверь — сдвижная, с электроприводом. Уже в 2023 году в Энгельсе планируют собрать до 2 тысяч таких машин для нужд такси и каршеринга.

В Саратовской области готовят производство автомобилей — первые фото

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На самой производственной площадке помимо автомобилей будут делать аккумуляторные батареи и зарядные станции, отметил губернатор. С этим связана еще одна интересная деталь: по данным независимых источников, цена Alfarus составит примерно 2,35 млн рублей, но если переговоры с Минпромторгом пройдут успешно, из цены исключат стоимость батареи, а это около 700 тысяч рублей... Но дождемся официальных цифр.

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Источник: Telegram / Роман Бусаргин

Фото: FAW

Видео: YouTube

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