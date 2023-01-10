Как Тесла ведет себя в морозы? Вот что показало исследование

Выяснилось, что рекламные цифры плохо дружат с реальностью.

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В самом начале 2023 года действующая в Южной Корее Комиссия по справедливой торговле оштрафовала компанию Tesla на 2,2 млн долларов за неточную информацию в рекламе.

В ведомстве отметили, что указанное в промо-материалах расстояние, проходимое электромобилем без дозарядки, достижимо только при комфортных температурах и в городских условиях.

Речь идет о рекламе 2019 года, где говорилось, что Тесла (без указания модели) может без дозарядки «пройти не меньше нескольких сотен километров».

Комиссия по справедливой торговле выявила, что при условиях, сильно отличающихся от идеальных, пробег может сократиться более чем на 50% от заявленной величины, что является грубым преувеличением.

Кроме того, было выявлено, что и скорость работы фирменной зарядной аппаратуры тоже указана компанией для оптимальных кондиций — и с трудом может соответствовать действительности.

Отметим, что в 2020 году Tesla в Корее занимала 43% рынка электромобилей.

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Источник: ТАСС

Фото: Unsplash