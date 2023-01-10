На трассе М-11 «Москва-Петербург» повысились тарифы за проезд — журнал За рулем

На трассе М-11 «Москва-Петербург» повысились тарифы за проезд

Подорожание коснулось некоторых подмосковных участков.

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На платной автодороге М-11 «Москва — Санкт-Петербург» (15–58 км) оператор «Объединенные системы сбора платы» с 9 января повысил тарифы за проезд. Цена без транспондера выросла на 50–100 рублей.

Теперь стоимость проезда в дневное время от Москвы до Шереметьево-2 (терминалы D, E и F) составит 410 рублей, до Шереметьево-1 (терминалы A, B и C) — 550 рублей, от Москвы до Зеленограда — 500 рублей, от Москвы до Солнечногорска — 900 рублей.

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Для держателей транспондеров М-11 проезд из Москвы в Зеленоград стал дороже на 60 рублей (460 руб.), в Шереметьево-2 — на 45 рублей (385 руб.), до Солнечногорска — на 100 рублей (750 руб.).

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Источник: Интерфакс

Фото: АГН «Москва»

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