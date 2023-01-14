Водитель мусоровоза разнес перекресток (видео)

Его сдали полиции.

Материалы по теме Водитель превысил скорость, а потом напал на полицейского (видео)

В американских соцсетях распространилось видео с участием водителя мусоровоза. Спецтехника едет по оживленной улице с поднятым вверх контейнером.

На кадрах видно, как мусорный бак обрывает провода и ударяет по подвешенным светофорам.

После этого очевидец, который заснял происходящее на видеорегистратор, нашел мусоровоз и спросил у водителя, в порядке ли он. Тот ответил, что все хорошо. Возле грузовика лежали куски кабеля.

Затем водитель направляется к полицейскому джипу и сообщает, что грузовик оборвал провода и что виновник ДТП стоит в одном из переулков. Правда, очевидец не называет тип грузовика или его номер. Женщина-полицейский принимает информацию к сведению.

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Источник: Reddit

Фото: Reddit