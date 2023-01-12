Евросоюз отменяет «Зеленые карты» для машин с российскими номерами

Въехать в Европу на своей машине станет проблематичнее.

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С 1 июня 2023 года почти во всех странах Европы прекратят действовать международные полисы, выданные для автомобилей с российскими номерами.

Оказывается, многие страны континента уже расторгли с нашей страной двусторонние соглашения об обоюдном признании «Зеленых карт» — международных полисов страхования автогражданской ответственности, которые действуют в 48 странах, и в том числе — с 2009 года и в России.

Таким образом, с начала лета россиянам при выезде за границу на своей машине придется покупать полис ОСАГО той страны, в которую они въезжают. При этом российская «Зеленая карта» продолжит работать в таких странах, как Азербайджан, Беларусь, Турция, Иран, Израиль, Тунис, Марокко, Великобритания.

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Источник: Российская газета

Фото: Петр Ковалев/ТАСС