Эти автомобили россияне чаще других покупали онлайн — журнал За рулем

Эти автомобили россияне чаще других покупали онлайн

Возглавила список модель Hyundai Solaris.

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В 2022 году на японские автомобили пришлось 23% всех сделок, совершаемых онлайн, на корейские — 20%, и на немецкие — 19%, выяснили эксперты СберАвто и ЮKassa.

Доля отечественных моделей — 12%, американских — 8%, китайских — 8% и французских — 6%.

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Самые популярные марки

Среди марок лидируют корейские Kia и Hyundai: автомобили этих брендов предпочли 10% и 9% покупателей соответственно. Третье место занимают автомобили Lada — их выбрали 8% пользователей сервиса, на четвертом месте — Nissan, а замыкает пятерку Toyota.

По китайским авто предпочтения россиян распределились следующим образом:

  • Chery — 44% (от всех проданных авто китайских брендов)
  • Haval — 14%
  • Geely — 13%.

Самые популярные модели

Самой востребованной моделью года, которую предпочитали приобретать онлайн, стала Hyundai Solaris. Медианный чек на покупку этой машины составил 750 тысяч рублей (в 2021 году — 685 тыс. рублей). Следующие по популярности:

  • Kia Rio (средняя стоимость в 2022 году — 842 500 рублей, годом ранее — 850 тыс. рублей)
  • Lada Granta (570 тыс. рублей против 430 тыс. годом ранее)
  • Ford Focus (534 тыс. рублей против 413 тыс. годом ранее).

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Самыми популярными моделями среди китайских авто в ушедшем году стали: Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro, Haval F7 и Exeed VX, Chery Tiggo 4, Haval Jolion и Geely Atlas.

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Средний чек на онлайн-покупку авто в минувшем году составил 980 тыс. рублей, а в 2021 году он был на уровне 790 тыс. рублей.

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Фото: Depositphotos

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