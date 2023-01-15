Самый быстрый, большой, дорогой и другие рекорды 2022

В минувшем году было побито сразу несколько мировых рекордов — серьезных и забавных.

Материалы по теме Кроссоверы перестанут выпускать — уже скоро

Предлагаем вам список самых удивительных автомобильных рекордов 2022 года, занесенных в Книгу Гиннеса — от самого дорогого автомобиля в мире до самого длинного, самого быстрого в разгоне от 0 до 100 км/ч…

Всего шесть самых выдающихся автомобильных рекордов прошлого года.

Самый дорогой автомобиль

Новый ценовой рекорд был установлен в 2022 году. Ранее он принадлежал спорткару Ferrari 250 GTO и держался десятилетиями — каждая его перепродажа была выгоднее предыдущей (48,4 млн, затем 70 млн долларов).

Но 5 мая 2022 года музей Mercedes-Benz в Штутгарте выставил на аукцион RM Sotheby's один из двух своих 300 SLR Uhlenhaut Coupé 1955 года — самого мощного гоночного автомобиля своего времени, который, в итоге, так и не участвовал в гонках. Купили его за 135 миллионов евро.

Самый быстрый автомобиль

Долгое время о разгоне от 0 до 100 км/ч менее чем за 2 секунды только мечтали. Но благодаря новым технологиям (в частности, шинным) это удалось. Электромобиль Rimac Nevera мощностью 1914 л.с. достиг скорости 100 км/ч за 1,97 секунды. Это быстрее, чем разгон болида Формулы 1, но на несколько сотых медленнее, чем машины, участвующие в чемпионате FIA по ралли-кроссу.

Однако 23 сентября 2022 года автомобиль на фото выше разогнался с 0 до 100 км/ч за 1,461 секунды. Новый рекорд, преодолевший психологическую отметку «1,5»! Это был экспериментальный автомобиль, построенный студентами Штутгартского университета в Германии.

Автомобиль называется E0711–11Evo. Его двигатели имеют суммарную мощность 245 л.с., а небольшая батарея позволяет автомобилю весить всего 145 кг.

Самая длинная машина

В 1986 году американский кинодеятель Джей Орберг построил «Американскую мечту» — лимузин длиной 18,28 м на базе Cadillac Eldorado 1976 года. В 1992 году он доработал автомобиль, увеличив его длину до 30,51 м. Но через несколько лет машину забросили и она пришла в негодность.

В 2015 году лимузин решили отреставрировать. Работы закончились в марте 2022 года, и лимузин снова стал самым длинным автомобилем в мире.