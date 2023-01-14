Водителю хватило ума затащить «Беларусь» на лед озера (видео)

В Восточном Казахстане тракторист выехал на лед Бухтарминского водохранилища, чтобы очистить от снега переправу.
Считаные секунды понадобились четырехтонной спецтехнике, чтобы провалиться в воду. Раньше там стоял знак, предупреждающий о том, что любой аппарат тяжелее 1,5 тонн не должен заезжать на лед. При этом трактор ехал спасать другие автомобили, застрявшие на водохранилище.
Водитель чудом уцелел — выскочил из тонущего МТЗ-82. Оказывается, прежде «Беларусь» могла ездить по этому льду, однако несколько дней оттепели сделали свое дело. Летом на водохранилище люди перемещаются на пароме, но зимой вынуждены ждать сильных морозов. Другого способа перемещения — нет.
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Источник: Tengrinews
Фото: YouTube
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