Водителю хватило ума затащить «Беларусь» на лед озера (видео)

Тяжелый трактор быстро превратился в батискаф.

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В Восточном Казахстане тракторист выехал на лед Бухтарминского водохранилища, чтобы очистить от снега переправу.

Считаные секунды понадобились четырехтонной спецтехнике, чтобы провалиться в воду. Раньше там стоял знак, предупреждающий о том, что любой аппарат тяжелее 1,5 тонн не должен заезжать на лед. При этом трактор ехал спасать другие автомобили, застрявшие на водохранилище.

Водитель чудом уцелел — выскочил из тонущего МТЗ-82. Оказывается, прежде «Беларусь» могла ездить по этому льду, однако несколько дней оттепели сделали свое дело. Летом на водохранилище люди перемещаются на пароме, но зимой вынуждены ждать сильных морозов. Другого способа перемещения — нет.

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Источник: Tengrinews

Фото: YouTube