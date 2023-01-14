Водителю хватило ума затащить «Беларусь» на лед озера (видео) — журнал За рулем

Водителю хватило ума затащить «Беларусь» на лед озера (видео)

Тяжелый трактор быстро превратился в батискаф.

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В Восточном Казахстане тракторист выехал на лед Бухтарминского водохранилища, чтобы очистить от снега переправу.

Считаные секунды понадобились четырехтонной спецтехнике, чтобы провалиться в воду. Раньше там стоял знак, предупреждающий о том, что любой аппарат тяжелее 1,5 тонн не должен заезжать на лед. При этом трактор ехал спасать другие автомобили, застрявшие на водохранилище.

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Водитель чудом уцелел выскочил из тонущего МТЗ-82. Оказывается, прежде «Беларусь» могла ездить по этому льду, однако несколько дней оттепели сделали свое дело. Летом на водохранилище люди перемещаются на пароме, но зимой вынуждены ждать сильных морозов. Другого способа перемещения нет.

Источник: Tengrinews

Фото: YouTube

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