Как ездить по платным московским дорогам бесплатно: вариант есть — журнал За рулем

Как ездить по платным московским дорогам бесплатно: вариант есть

Столичный Дептранс привел статистику первой недели работы МСД в платном режиме.

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Со 2 января 2023 года проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) стал платным. В этом режиме с начала года по магистрали проехало около 735 тыс. автомобилей. Для транзитного транспорта каждый проезд, независимо от категории машины, составляет 950 рублей.

При этом более 99% трафика составляют транспортные средства москвичей и жителей области — для них проезд бесплатный. Платить же должны только владельцы транзитного транспорта из регионов. Больше всего гостей столицы, зафиксированных камерами на МСД, прибывает из Рязанской, Владимирской, Нижегородской, Тульской областей и Санкт-Петербурга.

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Впрочем, и для них есть вариант, когда не надо платить за проезд по МСД. Если машина более суток провела в границах ЦКАД, а между въездом на МСД и выездом с него прошло не менее двух часов, плата не взимается и с приезжих (такие поездки не считаются транзитными).

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Источник: КоммерсантЪ

Фото: АГН «Москва»

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