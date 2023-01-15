Полиция гонится в дождь за дамой с пятью детьми (видео)

Безумная гонщица чуть не убила своих отпрысков.

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Полиция остановила белый спорткар, в котором, кроме водителя, сидели пятеро детей. Почуяв, что дело пахнет керосином, водитель решает скрыться от правоохранителей.

Патрульный по скользкой дороге начинает погоню за дерзкой мамашей. Он пытается прижать нарушительницу к обочине, но та вырывается.

Спустя некоторое время правоохранитель снова нагоняет преследуемый автомобиль и ударяет его в корму. Женщина на справляется с управлением и улетает с дороги в траву. Полицейский, видя, что ралли окончено, достает пистолет и направляет его на лобовое стекло.

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Источник: Reddit

Фото: Reddit