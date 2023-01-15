Пьяные трактористы украли технику, чтобы выпить еще (видео)

Полицейские гнались за ними по полю.

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В Красноярском крае ночью два мужчины ехали на тракторе. Инспекторы ДПС потребовали от водителя остановить «Беларусь», но получили молчаливый отказ.

Тогда патруль включил мигалки и сирену и отправился усмирять разбушевавшихся трактористов.

Траекторию движения сельхозтехники можно описать словом «змейка». В полосы экстремалы попадали с трудом и наконец оказались на бездорожье. Трактор заглох.

Двое лихачей оказались изрядно выпимши и без документов на МТЗ-80. Освидетельствование на алкоголь проходить отказались. Оказалось, что трактор принадлежит местной ферме, а ехали нарушители за спиртным. На них составили 13 административных протоколов. Мужчины стали фигурантами уголовного дела по статье о неправомерном завледении (ч. 2, ст 166 УК РФ).

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Источник: МВД Медиа

Фото: YouTube