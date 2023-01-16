Полусферам здесь не место: заграждения предложено убрать с дорог

Они нередко становятся причиной повреждения автомобилей.

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Бетонные дорожные заграждения в виде полусферы предложено заменить на более заметные аналоги. Как отмечает депутат Госдумы Василий Власов, особенно «вредоносными» эти конструкции становятся зимой, когда их сложно отличить от сугробов на дороге, и они становятся причиной повреждений транспортных средств.

В письме на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова парламентарий отмечает, что размещение бетонных полусфер на дорогах приобрело массовый характер. Их ставят на подъездах к образовательным и медицинским учреждениям, часто на дорожных сетях придомовых территорий.

Чем именно предлагает заменить депутат полусферы, не известно. Очевидно, что это должны быть «иные, визуально более заметные конструкции».

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Источник: RT

Фото: «За рулем»