Полусферам здесь не место: заграждения предложено убрать с дорог

Бетонные дорожные заграждения в виде полусферы предложено заменить на более заметные аналоги. Как отмечает депутат Госдумы Василий Власов, особенно «вредоносными» эти конструкции становятся зимой, когда их сложно отличить от сугробов на дороге, и они становятся причиной повреждений транспортных средств.
В письме на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова парламентарий отмечает, что размещение бетонных полусфер на дорогах приобрело массовый характер. Их ставят на подъездах к образовательным и медицинским учреждениям, часто на дорожных сетях придомовых территорий.
Чем именно предлагает заменить депутат полусферы, не известно. Очевидно, что это должны быть «иные, визуально более заметные конструкции».
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Источник: RT
Фото: «За рулем»