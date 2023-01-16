Полусферам здесь не место: заграждения предложено убрать с дорог — журнал За рулем

Полусферам здесь не место: заграждения предложено убрать с дорог

Они нередко становятся причиной повреждения автомобилей.

Материалы по теме
Какой внедорожник круче? Теперь мы знаем ответ

Бетонные дорожные заграждения в виде полусферы предложено заменить на более заметные аналоги. Как отмечает депутат Госдумы Василий Власов, особенно «вредоносными» эти конструкции становятся зимой, когда их сложно отличить от сугробов на дороге, и они становятся причиной повреждений транспортных средств.

В письме на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова парламентарий отмечает, что размещение бетонных полусфер на дорогах приобрело массовый характер. Их ставят на подъездах к образовательным и медицинским учреждениям, часто на дорожных сетях придомовых территорий.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДД«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

Чем именно предлагает заменить депутат полусферы, не известно. Очевидно, что это должны быть «иные, визуально более заметные конструкции».

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Источник: RT

Фото: «За рулем»

Наше новое видео
Какой внедорожник круче? Теперь мы знаем ответ
12 литров на сотню это много? Тест Haval Dargo
Москвич 3: все подробности и первый тест!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров140
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: