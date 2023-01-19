Авто с пробегом: как не купить кота в мешке?

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Подбирая подержанный автомобиль, первое, на что мы обращаем внимание — дата выпуска и пробег. Однако данные по второму пункту нередко вызывают сомнения у водителей, что в современных реалиях вполне оправданно.

Как определить «пробежавший» более 200 тыс. км автомобиль? Собрали список условий, которые должны насторожить при покупке.

Лицо машины: внимательно изучаем салон

Потертости руля в области спиц. Протертые педали. Изношенный вид. Потертая ручка переключения скоростей.

Скрыть следы износа салона трудно даже с помощью чехлов. Если вы обнаружили, что машина слишком потрепана — она либо работала в такси, либо ею очень активно пользовались. От такого варианта лучше отказаться.

Обратите внимание на внешний вид кузова. Если видны следы некачественного ремонта (потеки краски, различия в цвете, следы демонтажа), скорее всего, у автомобиля за плечами неприятная история.

Внутренние признаки усталости: о чем «говорит» автомобиль?

Шумы под капотом: свист, гул и т. п. Постукивания клапанов. Треск фазорегулятора. Слишком звонкие/глухие стуки.

Мотор — сердце каждого авто, и он должен нормально функционировать. Зимой услышать нарушения его работы довольно просто благодаря необходимости прогрева двигателя.

Если же вы сомневаетесь в своих диагностических способностях, перед сделкой наймите эксперта. Он оценит состояние машины и проверит ее на предмет угона.

Помощь автомобилю = помощь себе

Поддержка «железного коня» отнимает много времени и сил, но каждый водитель знает, что она необходима. То же можно сказать и о нашем здоровье. Если приложить своевременные усилия, его удастся сохранить и укрепить.

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