Российский электромобиль Evolute: на сколько падает пробег в мороз?

Широкому распространению электромобилей в России всегда мешал именно этот вопрос: сколько он проедет в мороз и где его после этого зарядить?

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На первую часть вопроса постарались ответить применительно к одной из новинок российского авторынка, собирающегося крупноузловым методом в Липецкой области седана Evolute i-Pro. Источник, ссылаясь на первый опыт зимней эксплуатации такой машины, пишет, что при —10°С машина расходует энергию с коэффициентом 1:2 или 1:3.

Иначе говоря, при преодолении километра дистанции тратится столько энергии, сколько в идеальных условиях (при которых замерен «паспортный» расход) уходит на два или три. То есть вместо заявленных 433 км у вас останется в лучшем случае 200 км.

На предельную точность данные источника, вероятно, не претендуют, но логика в цифрах просматривается, да и сам производитель Эволютов рекомендует ставить... автономный жидкостный отопитель, работающий на бензине или дизтопливе. Есть небольшой выхлоп, но при этом салон греется, а заряд батареи тратится только на движение.

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Источник: Китайские автомобили

Фото: Evolute