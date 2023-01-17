Российский электромобиль Evolute: на сколько падает пробег в мороз? — журнал За рулем

Российский электромобиль Evolute: на сколько падает пробег в мороз?

Широкому распространению электромобилей в России всегда мешал именно этот вопрос: сколько он проедет в мороз и где его после этого зарядить?

Материалы по теме
Какой внедорожник круче? Теперь мы знаем ответ

На первую часть вопроса постарались ответить применительно к одной из новинок российского авторынка, собирающегося крупноузловым методом в Липецкой области седана Evolute i-Pro. Источник, ссылаясь на первый опыт зимней эксплуатации такой машины, пишет, что при —10°С машина расходует энергию с коэффициентом 1:2 или 1:3.

Иначе говоря, при преодолении километра дистанции тратится столько энергии, сколько в идеальных условиях (при которых замерен «паспортный» расход) уходит на два или три. То есть вместо заявленных 433 км у вас останется в лучшем случае 200 км.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДД«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

На предельную точность данные источника, вероятно, не претендуют, но логика в цифрах просматривается, да и сам производитель Эволютов рекомендует ставить... автономный жидкостный отопитель, работающий на бензине или дизтопливе. Есть небольшой выхлоп, но при этом салон греется, а заряд батареи тратится только на движение.

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Источник: Китайские автомобили

Фото: Evolute

Наше новое видео
Двигатель Мустанга и клиренс 300 мм — крутой «уазик» из Америки
Какой внедорожник круче? Теперь мы знаем ответ
12 литров на сотню это много? Тест Haval Dargo

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров632
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: