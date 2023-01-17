Российский электромобиль Evolute: на сколько падает пробег в мороз?

На первую часть вопроса постарались ответить применительно к одной из новинок российского авторынка, собирающегося крупноузловым методом в Липецкой области седана Evolute i-Pro. Источник, ссылаясь на первый опыт зимней эксплуатации такой машины, пишет, что при —10°С машина расходует энергию с коэффициентом 1:2 или 1:3.
Иначе говоря, при преодолении километра дистанции тратится столько энергии, сколько в идеальных условиях (при которых замерен «паспортный» расход) уходит на два или три. То есть вместо заявленных 433 км у вас останется в лучшем случае 200 км.
На предельную точность данные источника, вероятно, не претендуют, но логика в цифрах просматривается, да и сам производитель Эволютов рекомендует ставить... автономный жидкостный отопитель, работающий на бензине или дизтопливе. Есть небольшой выхлоп, но при этом салон греется, а заряд батареи тратится только на движение.
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Источник: Китайские автомобили
Фото: Evolute