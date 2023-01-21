Мужчина крушит собственность бывшей жены грузовиком (видео)

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В США мужчина чем-то так разгневался на бывшую супругу, что приехал к ней в гости на огромном самосвале.

Как можно понять из ролика, целью было уничтожить дом и автомобиль жены до основания.

В общей сложности, водитель несколько раз врезается в легковушку и один раз в дом. Ему удается испортить автомобиль экс-спутницы, но здание оказалось слишком крепким.

Учитывая, что это грузовик компании, в которой работает водитель, буяну придется заплатить много денег или даже отправиться в тюрьму.

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Источник: Reddit

Фото: Reddit