Мужчина крушит собственность бывшей жены грузовиком (видео)

В США мужчина чем-то так разгневался на бывшую супругу, что приехал к ней в гости на огромном самосвале.
Как можно понять из ролика, целью было уничтожить дом и автомобиль жены до основания.
В общей сложности, водитель несколько раз врезается в легковушку и один раз в дом. Ему удается испортить автомобиль экс-спутницы, но здание оказалось слишком крепким.
Учитывая, что это грузовик компании, в которой работает водитель, буяну придется заплатить много денег или даже отправиться в тюрьму.
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Источник: Reddit
Фото: Reddit
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