Мужчина крушит собственность бывшей жены грузовиком (видео) — журнал За рулем

Мужчина крушит собственность бывшей жены грузовиком (видео)

Прохожие кричат от ужаса.

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В США мужчина чем-то так разгневался на бывшую супругу, что приехал к ней в гости на огромном самосвале.

Как можно понять из ролика, целью было уничтожить дом и автомобиль жены до основания.

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В общей сложности, водитель несколько раз врезается в легковушку и один раз в дом. Ему удается испортить автомобиль экс-спутницы, но здание оказалось слишком крепким.

Учитывая, что это грузовик компании, в которой работает водитель, буяну придется заплатить много денег или даже отправиться в тюрьму.

Источник: Reddit

Фото: Reddit

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