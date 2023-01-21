Бомбическое видео: грузовик пытается проскочить перед поездом

Огромный состав с цистернами медленно движется по рельсам. На переезде вместо шлагбаума — регулировщик с флагами. Но всего этого оказывается мало водителю самосвала.
Грузовик вылетает на железную дорогу прямо перед носом локомотива. Счет идет на секунды.
Поезд ударяет в кузов автомобиля, и огромная машина подлетает в воздух как игрушечная. Видно, что кабина от удара буквально рассыпается, локомотив сходит с рельсов, а цистерны продолжают ползти по инерции дальше.
Судя по всему, действие происходило в Индии, да и переезд оборудован крайне примитивно для 21 века. Под видео комментаторы никак не могут понять, какую функцию играл регулировщик и кому он пытался подать сигнал.
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Источник: Reddit
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