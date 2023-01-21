Они правда существуют: лимузин и катафалк Mustang, оба электрические

«Ну а откуда же еще!» — воскликните вы и будете правы. Ребята занимаются производством лимузинов и катафалков, что, в общем-то, и предопределило дальнейшее развитие событий. Автомобили можно было бы счесть истинно британской шуткой, но это чистая правда.
В компании взяли за основу электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E (который и сам по себе неплохо потрясает основы) и создали на его базе пару модификаций — в свойственной себе манере.
Оба автомобиля оснащены батареей с полезной емкостью 68 кВт.,ч и могут проехать до 200 миль (322 километра) на одном заряде. Предполагаются исполнения с право- и левосторонним расположением руля. На следующие несколько месяцев запланированы дорожные испытания.
О компании вам стоит знать еще вот что: они делают катафалки уже более 60 лет, и сейчас в их модельном ряду есть машины на базе Tesla Model S, которые именуются Whisper Hearse, «шепчущий катафалк». Интересно, как назовут машину на платформе электро-Мустанга?..
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Источник: Motor1
Фото: Ford