Они правда существуют: лимузин и катафалк Mustang, оба электрические — журнал За рулем

Они правда существуют: лимузин и катафалк Mustang, оба электрические

Пожалуй, две самые сюрреалистичные производные от бренда Ford Mustang явила миру компания Coleman Milne из Великобритании.

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«Ну а откуда же еще!» — воскликните вы и будете правы. Ребята занимаются производством лимузинов и катафалков, что, в общем-то, и предопределило дальнейшее развитие событий. Автомобили можно было бы счесть истинно британской шуткой, но это чистая правда.

В компании взяли за основу электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E (который и сам по себе неплохо потрясает основы) и создали на его базе пару модификаций — в свойственной себе манере.

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Оба автомобиля оснащены батареей с полезной емкостью 68 кВт.,ч и могут проехать до 200 миль (322 километра) на одном заряде. Предполагаются исполнения с право- и левосторонним расположением руля. На следующие несколько месяцев запланированы дорожные испытания.

О компании вам стоит знать еще вот что: они делают катафалки уже более 60 лет, и сейчас в их модельном ряду есть машины на базе Tesla Model S, которые именуются Whisper Hearse, «шепчущий катафалк». Интересно, как назовут машину на платформе электро-Мустанга?..

Они правда существуют: лимузин и катафалк Mustang, оба электрические

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Источник: Motor1

Фото: Ford

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