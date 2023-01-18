На сколько подешевели электромобили в России? Цифра удивит

И это далеко не конец: скорее всего, в 2023 году процесс только наберет обороты…

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В течение 2022 года средняя цена нового электромобиля в России снизилась почти в два раза — с 9,8 млн до 5 млн рублей. Специалисты связывают это с увеличением доли недорогих китайских машин, с появлением российского Evolute и параллельного импорта.

Если ранее в РФ были представлены, в основном, премиальные Tesla, Audi и Porsche, то в прошлом году у нас впервые появились китайские Skywell, Hongqi, Voyah, HiPhi, а также европейские Mercedes-Benz EQV и Audi Q5 e-tron, попавшие в страну с помощью параллельного импорта.

В первой половине года 95% новых «электричек» были дороже 5 млн рублей, а к концу года доля таких машин сократилась до 30%, пишет источник со ссылкой на данные Авто.ру. Наибольшая же доля в 40–45% пришлась на машины за 3–5 млн рублей.

Остальные новые электромобили на рынке РФ — дешевле 3 млн. Интересно, что подержанные электромобили на этом фоне подорожали на 14%, средняя цена составила почти 2,6 млн рублей.

Источник: Forbes

Фото: Evolute, Unsplash