На сколько подешевели электромобили в России? Цифра удивит

В течение 2022 года средняя цена нового электромобиля в России снизилась почти в два раза — с 9,8 млн до 5 млн рублей. Специалисты связывают это с увеличением доли недорогих китайских машин, с появлением российского Evolute и параллельного импорта.
Если ранее в РФ были представлены, в основном, премиальные Tesla, Audi и Porsche, то в прошлом году у нас впервые появились китайские Skywell, Hongqi, Voyah, HiPhi, а также европейские Mercedes-Benz EQV и Audi Q5 e-tron, попавшие в страну с помощью параллельного импорта.
В первой половине года 95% новых «электричек» были дороже 5 млн рублей, а к концу года доля таких машин сократилась до 30%, пишет источник со ссылкой на данные Авто.ру. Наибольшая же доля в 40–45% пришлась на машины за 3–5 млн рублей.
Остальные новые электромобили на рынке РФ — дешевле 3 млн. Интересно, что подержанные электромобили на этом фоне подорожали на 14%, средняя цена составила почти 2,6 млн рублей.
Источник: Forbes
Фото: Evolute, Unsplash
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